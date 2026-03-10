в Самарской области побит погодный рекорд 117-летней давности

Весна 2026 года продолжает удивлять. Синоптики сообщили, что утром во вторник, 10 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха.

Так, в Самаре побит рекорд 10 марта 1939 года. Тогда температура в городе опустилась до -19,2 градуса. А новый минимум составил -25,2 градуса. В Тольятти утром 10 марта было -25,8. Это на 3 градуса превышает рекорд 1965 года.

Холоднее всего было в Челно-Вершинах. Там метеостанция зафиксировала почти -33 градуса. Это на 7,5 градусов ниже предыдущего температурного минимума в этом районе: -25,3 градуса в 2018 году.

А самый давний абсолютный минимум был побит в Безенчуке. Там не было так холодно с 1909 года. Тогда синоптики зафиксировали -29,9 градуса, а нынче в районе Безенчука было -30,9.

Но теплолюбивым гражданам не стоит впадать в отчаяние. По данным Приволжского УГМС, скоро вглубь материка устремится теплый и влажный воздух Атлантики. Температурный фон повысится, в дневные часы даже до положительных значений.

В целом в марте 2026 года погода ожидается в пределах нормы. Это касается и температуры, и количества осадков, пишет 63.ру.