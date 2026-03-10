Я нашел ошибку
Главные новости:
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Австралия предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу

203
Австралия предоставила убежище пяти участницам женской иранской футбольной сборной, которые находились в стране на Кубке Азии, когда началась война с Ираном, сообщил министр внутренних дел страны Тони Берк во вторник.

Это объявление последовало за призывами иранских групп в Австралии и президента США Дональда Трампа к австралийскому правительству помочь женщинам. Команда оказалась в центре внимания СМИ после того, как игроки не пели иранский гимн перед своим первым матчем, сообщает Associated Press. Рано утром во вторник федеральная полиция Австралии перевезла пятерых женщин из их отеля на Голд-Косте "в безопасное место" после того, как те подали запросы на убежище. Там они встретились с Берком, и оформление их гуманитарных виз было завершено, сообщил сам министр журналистам в Брисбене несколько часов спустя.

Иранская команда прибыла в Австралию на Кубок Азии среди женщин в прошлом месяце, до начала войны с Ираном 28 февраля. Команда вылетела из турнира в выходные и столкнулась с перспективой возвращения в страну, находящуюся под бомбардировками. Главный тренер сборной Ирана Марзия Джафари заявил в воскресенье, что игроки "хотят вернуться в Иран как можно скорее".

Официальный список состава включал 26 игроков, а также Джафари и других тренеров. Берк сообщил, что предложение убежища было распространено на всех членов команды. Он не уточнил, с какими угрозами столкнутся игроки, если они вернутся в Иран. Во время турнира женщины в основном отказались комментировать ситуацию на родине, хотя иранская форвард Сара Дидар не сдержала слезы на пресс-конференции в среду, поделившись переживаниями о своей семье и всех иранцах, пишет РГ. 

