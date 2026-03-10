Австралия предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу

Австралия предоставила убежище пяти участницам женской иранской футбольной сборной, которые находились в стране на Кубке Азии, когда началась война с Ираном, сообщил министр внутренних дел страны Тони Берк во вторник.

Это объявление последовало за призывами иранских групп в Австралии и президента США Дональда Трампа к австралийскому правительству помочь женщинам. Команда оказалась в центре внимания СМИ после того, как игроки не пели иранский гимн перед своим первым матчем, сообщает Associated Press. Рано утром во вторник федеральная полиция Австралии перевезла пятерых женщин из их отеля на Голд-Косте "в безопасное место" после того, как те подали запросы на убежище. Там они встретились с Берком, и оформление их гуманитарных виз было завершено, сообщил сам министр журналистам в Брисбене несколько часов спустя.

Иранская команда прибыла в Австралию на Кубок Азии среди женщин в прошлом месяце, до начала войны с Ираном 28 февраля. Команда вылетела из турнира в выходные и столкнулась с перспективой возвращения в страну, находящуюся под бомбардировками. Главный тренер сборной Ирана Марзия Джафари заявил в воскресенье, что игроки "хотят вернуться в Иран как можно скорее".

Официальный список состава включал 26 игроков, а также Джафари и других тренеров. Берк сообщил, что предложение убежища было распространено на всех членов команды. Он не уточнил, с какими угрозами столкнутся игроки, если они вернутся в Иран. Во время турнира женщины в основном отказались комментировать ситуацию на родине, хотя иранская форвард Сара Дидар не сдержала слезы на пресс-конференции в среду, поделившись переживаниями о своей семье и всех иранцах, пишет РГ.