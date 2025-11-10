В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"

176

В Самаре 22 и 23 ноября 2025 года в выставочном центре "Экспо-Волга" с 10 до 18 часов будет проходить 13 ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека". Вход для всех бесплатный.

Новых хозяев будут ждать более 120 кошек и котят, около 70 собак, а также других обитателей приютов.

Всех пришедших ждут лекции, мастер-классы, маркет с товарами для животных, а также выступления и живая музыка, пишет СитиТраффик.

Помимо этого, будут оборудованы специальные детские зоны, фотозоны, сообщили в тг ФлагманВет.

6+