Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации
В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT внесли 34 ресторана из Самарской области
Станислав Вязовский: выборы - гражданский долг, который каждый из нас должен выполнить
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Минпромторг: русская кухня должна быть признана нематериальным наследием РФ
Избирком Самарской области опубликовал данные по явке на выборах на 10:00 14 сентября
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком

14 сентября 2025 12:10
171
В воскресенье, 14 сентября, проходит заключительный, самый разнообразный попрограме день празднования. 

14 сентября жителей и гостей Самары приглашают на бесплатные автобусные кольцевые экскурсии в сопровождении профессиональных гидов. 

Также проходит второй день фестиваля «На сопках Маньчжурии», его участники - 14 ведущих духовых оркестров со всей России – из Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. В воскресенье, 14 сентября, в 12:00 в летнем театре Струковского сада начнется марафон-концерт оркестров. Завершится фестиваль выступлением большого сводного оркестра на площади Куйбышева.

На площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию города Самара. 

С 18:00 на сцену выйдут творческие коллективы и солисты областной столицы. В 18:50 мы увидим ВИА «Синяя птица», в 19:35 – сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, а в 20:10 – оркестр баянистов – участников Всероссийского фестиваля «Душа баяна».

В 20:20 на сцену выйдет заслуженный артист России Сергей Войтенко в сопровождении танцевального коллектива «Новые лица», а в 21:00 – заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». 

Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00. До встречи на главной площади Самары в День города!

0+

Полная программа празднования Дня города опубликована на сайте администрации города Самара https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025.

