россияне отмечают рост цен на содержание собак
В Самаре на Ново-Вокзальной перекрыли движение из-за ремонта водовода
Иномарка и вазовская легковушка столкнулись в Ставропольском районе
В Самаре для студентов медицинского университета «Реавиз» прошло обучение навыкам первой помощи
В Самаре появятся лимиты на домашний интернет
Женщина и девочка пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
Владельцы собак в России тратят значительную часть бюджета на своих питомцев, при этом расходы только продолжают расти. К такому выводу пришли эксперты Российской кинологической федерации, опираясь на данные проведенного по их инициативе опроса.

Основные траты: еда и ветеринар, причем последний бьет по карману часто не по плану

Треть владельцев (34%) тратят на собаку от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. 22% опрошенных – от 10 до 15 тысяч. Почти столько же (21%) тратят более 15 000. Ещё 19% тратят всего от 3 до 5 тысяч, и только 4% опрошенных укладываются в сумму до 3 тысяч.

При этом ежемесячные плановые расходы растут: у 44% они увеличились на 5-20% за последний год. На привычном уровне траты остались только у 17% опрошенных

Базовый рацион большинства питомцев (46%) составляет промышленный сухой корм, однако каждый четвертый (25%) практикует смешанное питание, а 24% выбирают для своих собак натуральную еду. У 4% – специальная ветеринарная диета.

Самые серьезные траты связаны с ветеринарией. 65% владельцев сталкивались с незапланированными расходами на лечение, причем у большинства они превысили 30 тысяч рублей. Даже плановые визиты обходятся недешево: 27% тратят на них от 5 до 10 тысяч рублей в год. В сумме 60% отметили, что траты на ветеринара выросли (у 33% – умеренно, у 27% – значительно).

Хозяева не экономят на комфорте: груминг, выставки, одежда и даже гаджеты

Несмотря на рост цен, собаки в России живут полноценной жизнью: их водят на выставки, к кинологам, на груминг и даже на физиотерапию, массаж, в бассейн. На дополнительные услуги 42% владельцев тратят более 30 тысяч рублей в год, а 72% опрошенных пользуются как минимум тремя различными услугами для своих питомцев.

При этом траты на дополнительные услуги также растут: 31% участников отметили рост в 5-20% от уровня прошлого года.

Активно развивается и культура ухода за внешним видом собаки: 40% покупают питомцам функциональную одежду, а 18% регулярно обновляют гардероб по разным случаям. Почти треть (28%) владельцев шьют амуницию и одежду на заказ, чтобы обеспечить питомцу идеальную посадку. Обходится такое удовольствие для 31% до 5 тысяч рублей в год. От 5 до 10 тысяч тратят 29% опрошенных.

Однако здесь рост цен для хозяев не столь заметен: 33% опрошенных затрудняются ответить, выросли ли цены на одежду. 29% считают, что траты остались на прежнем уровне. 24% опрошенных отмечают, что траты выросли в объеме 5 до 20%.

Технический прогресс тоже не обходит собак стороной: почти четверть (24%) опрошенных приобретают для них полезные гаджеты – автокормушки, GPS-трекеры, фонтанчики для воды.

Собака – полноценный член семьи, который ездит в отпуск

60% владельцев берут питомца с собой в отпуск, даже несмотря на то, что это увеличивает расходы на поездку.  Для 29% из них стоимость отдыха с собакой возрастает на 10%, для 20% – на 20%, а для 18% – на треть и более.

Россияне готовы вкладывать в своих собак значительные суммы, причем траты охватывают не только базовые потребности, но и сервисы для комфорта и досуга питомцев. Примечательно, что основная масса опрошенных (43%) являются владельцами крупных собак (весом более 25 кг), содержание которых традиционно требует больше ресурсов, что также влияет на итоговую сумму расходов.

Об опросе

В опросе приняли участие 1 972 человека из разных регионов России. Типичный портрет питомца по итогам опроса – это взрослая собака (70%) крупной породы (43%), основу рациона которой составляет промышленный сухой корм (46%). В десятку самых популярных пород вошли немецкая овчарка, метисы, американский стаффордширский терьер, лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, бигль, джек рассел терьер, такса, французский бульдог, цвергшнауцер.

 

При этом сами курьеры-партнеры чаще всего мечтают о покупке автомобиля (18%), закрытии ипотеки (17%) и о путешествиях (13%).
При этом 21% мужчин готовы делить расходы 50 на 50, тогда как среди женщин такую модель поддерживают только 14%.
Ожидаемо, что наиболее амбициозны в карьерных вопросах молодые специалисты. В возрастной группе 18–24 года почти 70% респондентов планируют активнее развивать...
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
