На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Задержан подозреваемый в грабеже ювелирного магазина в Сызрани

28 октября 2025 14:07
169
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

В дежурную часть Сызрани поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник примерно в 18-00, находясь в помещении ювелирного магазина на ул. Советской,  разбив стекло витрины, открыто похитил четыре планшетки с ювелирными изделиями. Материальный ущерб представитель торговой точки оценил на сумму более 5,5 млн. рублей. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая опросила возможных свидетелей и очевидцев. Изучив видеозапись, оперативники составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и направили её в отделы полиции и организации правоохранительной направленности.

На причастность к совершению преступления оперативники отработали лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и лиц, состоящих на профилактических учетах. С целью поиска дополнительных свидетелей и очевидцев происшествия провели поквартирные обходы близлежащих домов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска поступила информация о возможной причастности к грабежу  местного жителя 1989 года рождения. Мужчину задержали.

Во время опроса сызранец сознался в совершении противоправного деяния.  При проведении досмотровых мероприятий  у задержанного по месту жительства  полицейские обнаружили и изъяли похищенные ювелирные изделия, деньги от продажи нескольких украшений. По данным сотрудников полиции ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску оставшейся части похищенного имущества.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.  

 

