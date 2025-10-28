Задержан подозреваемый в грабеже ювелирного магазина в Сызрани

169

В дежурную часть Сызрани поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник примерно в 18-00, находясь в помещении ювелирного магазина на ул. Советской, разбив стекло витрины, открыто похитил четыре планшетки с ювелирными изделиями. Материальный ущерб представитель торговой точки оценил на сумму более 5,5 млн. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая опросила возможных свидетелей и очевидцев. Изучив видеозапись, оперативники составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и направили её в отделы полиции и организации правоохранительной направленности.

На причастность к совершению преступления оперативники отработали лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и лиц, состоящих на профилактических учетах. С целью поиска дополнительных свидетелей и очевидцев происшествия провели поквартирные обходы близлежащих домов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска поступила информация о возможной причастности к грабежу местного жителя 1989 года рождения. Мужчину задержали.

Во время опроса сызранец сознался в совершении противоправного деяния. При проведении досмотровых мероприятий у задержанного по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли похищенные ювелирные изделия, деньги от продажи нескольких украшений. По данным сотрудников полиции ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску оставшейся части похищенного имущества.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО