Русские, итальянцы или белорусы: с кем хотят знакомиться самарчанки

Жительницы Самары интересуются знакомствами с иностранцами, но для первого свидания большинство все же выбирают соотечественников: более половины опрошенных (53%) предпочли бы встретиться с россиянином, тогда как с иностранцем – 19%. При этом Италия и Беларусь стали самыми привлекательными странами для знакомства за рубежом — их назвали 30% и 25% респонденток. В разгар сезона отпусков сервис онлайн-знакомств Мамба и ювелирный бренд SOKOLOV выяснили, что привлекает жительниц Самары в отношениях с иностранцами, чего они опасаются и готовы ли продолжать курортный роман после возвращения домой.



Главными плюсами отношений с соотечественником жительницы Самары назвали общий менталитет и схожее чувство юмора — этот вариант отметили 68%. Отсутствие языкового барьера ценят 38%, с россиянином проще представить совместное будущее для 36%, а 29% больше доверяют мужчинам своей национальности.



А вот иностранца для первого свидания выбрали только 19% женщин, еще для 28% национальность партнера не играет роли.



Тех, кто предпочитает иностранцев, прежде всего привлекает другой подход к отношениям и ухаживаниям — об этом заявили 62%. Возможность пожить в другой стране нравится 27%, интерес к чужой культуре чувствуют 18%. А 5% признались, что иностранцы просто кажутся им более привлекательными.



Список стран, где женщины хотели бы познакомиться, вышел почти целиком европейским. После Италии и Беларуси идут Испания (22%), Франция и Турция (по 16%), Германия (14%), Сербия (10%) и Великобритания (7%). Из соседей в топ попали Грузия (5%) и Армения (3%).



Дальняя экзотика почти никого не привлекает: Япония и Бразилия набрали по 1%, Индия и Мексика — по 0,7%.

Опыт романтического общения с иностранцами есть у 68% участниц опроса. Чаще всего женщины знакомились с ними в интернете — 40%, в путешествии — 34%, на работе — 15%.



К стереотипам об иностранцах жительницы Самары относятся осторожно: 34% считают, что все зависит от конкретного человека. Из привычных представлений женщины чаще всего подтверждают внимание к партнерше (26%), романтичность и открытость в чувствах (21%), ухоженность (18%) и спокойное отношение к возрасту и весу (18%). Еще 24% участниц опроса заметили, что иностранцы чаще соотечественников следят за собой и уделяют больше внимания внешнему виду. А вот в особую щедрость иностранцев верят лишь 8%, в идеальную физическую форму — 5%.



При этом 41% жительниц Самары отмечают, что соотечественники чаще иностранцев приходят на первое свидание с подарком. Обычно это цветы — их назвали 72% женщин, реже мужчины выбирают сладости (20%), украшения (10%) или небольшие сувениры (5%).



Общий язык критичен не для всех. 38% уверены, что без него отношения не построить, остальные 62% готовы искать выход: 21% хотят, чтобы мужчина учил русский, 15% рассчитывают на переводчик в телефоне, 14% перешли бы на английский, 11% готовы выучить его язык.



Реакции близких жительницы Самары не опасаются. 66% уверены, что родным главное, чтобы дочь была счастлива, 14% ждут прямой поддержки, 9% рассчитывают, что над выбором посмеются, но примут. Против выступила бы семья только у 11%.



Останавливает другое: разница менталитетов (47%), разные взгляды на семью и быт (37%) и страх оказаться одной в чужой стране (36%). Визы и документы волнуют 9%.

От самого иностранца ждут прежде всего общих ценностей (39%) и уважения к своей культуре и традициям (28%). Готовность переехать важна для 9%.



В отношения на расстоянии верят слабо: 44% уверены, что они живут только рядом, 41% допускают дистанцию как временный этап, и лишь 15% считают, что расстояние не помеха.

Вопрос переезда решают прагматично: 40% считают, что переехать должен тот, кому это проще, 26% готовы уехать сами, 11% ждут этого от мужчины. Не готовы к переезду ради пары 31%.



В перспективу курортных романов верят 48% жительниц Самары, хотя большинство считает такие истории редкостью. Еще 29% лично знают пары, которые познакомились в отпуске и остались вместе после него. Для 23% роман обычно заканчивается вместе с поездкой. А 14% женщин заявили, что не видят вообще никаких препятствий для отношений с иностранцем.