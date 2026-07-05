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Стало известно, какая часть полотна уцелела при пожаре в панораме Севастополя

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Стало известно, какая часть полотна уцелела при пожаре в панораме Севастополя

Десятая часть от изначального полотна сохранилась после пожара в панораме музея обороны Севастополя, атакованного украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом журналистам РИА Новости рассказал директор музея Михаил Смородник.

«Чудом уцелевшие фрагменты полотна составляют всего лишь одну десятую от изначального произведения батальной живописи, созданного советскими художниками в 1954 году», — рассказал специалист.

21 июня в музее заявили, что после пожара уцелели 16 крупных фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Из них 13 фрагментов содержат сюжетные сцены обороны города.

Музей обороны Севастополя был атакован украинским дроном в ночь на 10 июня. После этого начался пожар, который удалось потушить только к утру. По словам экспертов, огонь уничтожил более 90% легендарной панорамы, которая является самым посещаемым объектом музея-заповедника. Смородкин рассказывал, что на восстановление объекта потребуется около пяти лет.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» была создана художником Францем Рубо в 1901 году. В годы Великой Отечественной войны здание музея серьезно пострадало, его восстановили только в 1954 году. При этом фрагменты оригинальной работы Рубо были помещены в филиал музея, поэтому во время налета украинского БПЛА они не пострадали, пишет Газета. 

Фото Музей-панорама «Оборона Севастополя»

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