Аккаунт родителя могут заблокировать при передаче электросамоката ребенку

Ответственность за поездки несовершеннолетних на электросамокатах ложится на их законных представителей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

Электросамокаты, согласно Правилам дорожного движения, относятся к средствам индивидуальной мобильности. Они не являются транспортным средством, но управление ими также регулируется.

«Согласно пункту 24.2(1) ПДД, лица, управляющие такими средствами, достигшие возраста 14 лет, имеют те же права, что и взрослые. Более младшие пользователи могут кататься на тротуарах и пешеходных зонах в сопровождении взрослых», — объяснил юрист.

Однако сервисы, предоставляющие самокаты в аренду, установили иные ограничения.

«Они запрещают использование самокатов лицам младше 16 или 18 лет. За нарушение этих правил предусмотрены последствия, которые касаются того, с чьего аккаунта был взят самокат», — предупредил специалист.

Взрослым и родителям, которые берут в аренду самокат и передают его несовершеннолетним, стоит помнить, что такие действия могут иметь серьезные последствия.

«Также аккаунт того, кто предоставил самокат ребенку, может быть заблокирован без возможности восстановления», — сказал он.