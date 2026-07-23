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Юные пловцы из Самарской области стали призерами первенств России

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В Уфе завершилось первенство России по плаванию среди спортсменов 14-15 лет.

В Уфе завершилось первенство России по плаванию среди спортсменов 14-15 лет. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.

Девушки, 50 м, вольный стиль

Софья Куликова - 00:26,34

Юноши, 4х200 м, вольный стиль

Самарская область (Семён Дугушов, Семён Отдельнов, Максим Севастьянов, Арсений Потапов) - 07:52,69

А в Калуге в эти дни проходит первенство среди пловцов 16-18 лет. Позади два соревновательных дня, турнир продолжается.

Юниорки, 50 м, брасс

Софья Ануфриева - 00:31,52

Юниоры, 4х100 м, вольный стиль

Самарская область (Антон Сурков, Глеб Марков, Глеб Темерев, Савелий Вишняков) - 03:24,35

Смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль

Самарская область (Глеб Марков, Антон Сурков, Софья Коробенко, Вера Ненашева, Глеб Темерев, Савелий Вишняков, Софья Ануфриева) - 03:33,97 

 

Фото:  Федерация водных видов спорта России

 

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