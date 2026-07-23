Сегодня в Похвистневском районе горел частный дом

Сегодня в 13:14 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Нижнеаверкино.

Незамедлительно к месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35.

По прибытии было установлено, что горит комната частного жилого дома на площади 15 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение поданы 2 ствола «Б».

В 13:27 была объявлена локализация пожара, в 13:33 – ликвидация открытого горения, а в 14:00 – ликвидация последствий пожара.

Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных удалось не допустить

распространения огня на большую площадь.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»