Сегодня в Похвистневском районе горел частный дом

Сегодня в 13:14 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Нижнеаверкино.
Незамедлительно к месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35.
По прибытии было установлено, что горит комната частного жилого дома на площади 15 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение поданы 2 ствола «Б».
В 13:27 была объявлена локализация пожара, в 13:33 – ликвидация открытого горения, а в 14:00 – ликвидация последствий пожара.
Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных удалось не допустить
распространения огня на большую площадь.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»