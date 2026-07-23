Самарская область выиграла золотые медали Спартакиады учащихся по гандболу

Сборная Самарской области успешно выступила на финальных соревнованиях XIII летней Спартакиады учащихся России по гандболу среди девушек. Турнир проходил с 16 по 23 июля в городе Салават республики Башкортостан.

Команда тольяттинских гандболисток 2010 года рождения под руководством тренеров Ирины Близновой и Александра Хомутова выиграла все матчи турнира.

Результаты сборной Самарской области:

Групповой этап

Свердловская область - 43:8

Ленинградская область - 39:18

Московская область - 35:19

Краснодарский край - 38:30

1/4 финала

Кемеровская область - 44:22

1/2 финала

Москва - 29:22

Финал

Ростовская область - 34:27

Фото: минспорта СО