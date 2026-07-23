Самарская область выиграла золотые медали Спартакиады учащихся по гандболу

Сборная Самарской области успешно выступила на финальных соревнованиях XIII летней Спартакиады учащихся России по гандболу среди девушек. Турнир проходил с 16 по 23 июля в городе Салават республики Башкортостан.
Команда тольяттинских гандболисток 2010 года рождения под руководством тренеров Ирины Близновой и Александра Хомутова выиграла все матчи турнира.
Результаты сборной Самарской области:
Групповой этап
Свердловская область - 43:8
Ленинградская область - 39:18
Московская область - 35:19
Краснодарский край - 38:30
1/4 финала
Кемеровская область - 44:22
1/2 финала
Москва - 29:22
Финал
Ростовская область - 34:27
Фото: минспорта СО