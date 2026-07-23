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В Самаре заработала автоматическая система фиксации нарушений правил благоустройства

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В Промышленном и Кировском районах Самары Государственная жилищная инспекция Самарской области запустила пилотный проект автоматической фиксации нарушений правил благоустройства.

В Промышленном и Кировском районах Самары Государственная жилищная инспекция Самарской области запустила пилотный проект автоматической фиксации нарушений правил благоустройства. В ходе рабочего объезда Кировского района глава города Самары Иван Носков совместно с помощником Губернатора Самарской области Денисом Портнягиным ознакомились с промежуточными итогами работы мобильного комплекса «ДОЗОР».

В настоящее время мобильный комплекс нацелен на фиксацию административных правонарушений: размещение транспортных средств на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, размещение транспортных средств на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов, а также нарушение правил благоустройства — наличие мусора и отходов на территориях.

«Все зафиксированные нарушения в автоматическом режиме попадают в информационную систему «Электронное ЖКХ». Для привлечения нарушителей к ответственности должностные лица в ручном режиме формируют и направляют межведомственные запросы в органы ГИБДД с целью установления собственников транспортных средств, нарушивших правила парковки, в Росреестр с целью установления собственников зданий, сооружений и земельных участков, на прилегающих территориях которых выявлен мусор, а также в органы МВД с целью уточнения паспортных данных, места жительства и регистрации физических лиц — собственников транспортных средств или участков», – рассказал заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Сергей Старшинов.

В течение трех месяцев эксплуатации двух мобильных комплексов выявлено 753 правонарушения, вынесено 326 постановлений о привлечении к административной ответственности физических и юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций составила порядка 3 млн рублей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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