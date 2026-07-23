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В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью с использованием биометрии

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Первыми участниками электронной сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале Госуслуг для регистрации перехода права собственности на квартиру в Самаре.

Первые электронные сделки по оформлению недвижимости с использованием биометрии начали регистрировать на территории России. Новый цифровой механизм стал доступен с 1 июля 2026 года в рамках Федерального закона от 07.06.2025 № 133-ФЗ.

Первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале Госуслуг для регистрации перехода права собственности на квартиру в Самаре. Для этого продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Специалисты Управления Росреестра по Самарской области оказали заявителям необходимую консультационную поддержку.

«Росреестр продолжает внедрение цифровых технологий в процесс оказания государственных услуг. Новый инструмент реализован в жизненной ситуации «Приобретение недвижимости» на портале Госуслуг. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными. Биометрия применяется вместе с УКЭП, что обеспечивает дополнительную защиту для участников цифровых сделок. Кроме того, это удобно и экономично для сторон договора, особенно при нахождении сторон в разных регионах России», - отметил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

«Первый опыт проведения сделок с использованием биометрии определенно накладывает большую ответственность не только на территориальное Управление, но и на команду Большого Росреестра. Высокие цифровые технологии сегодня позволяют быстро и качественно оказать государственную услугу, гарантируя безопасность сделки», – отметила исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.

Ранее для совершения электронных сделок с недвижимостью правообладателю нужно было внести в ЕГРН специальную отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов.

Закон № 133-ФЗ позволил направлять электронные документы на регистрацию без внесения такой отметки при условии, что документы по сделке подписаны УКЭП, а личность правообладателя подтверждена посредством Единой биометрической системы, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:  Управление Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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