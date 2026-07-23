В Самарской областной детской библиотеке состоялась встреча с участником СВО Сергеем Узиловым

В Самарской областной детской библиотеке в рамках областного патриотического проекта «Зов маленьких сердец» состоялась встреча с командиром отделения, участником специальной военной операции Сергеем Узиловым. Сергей награждён медалью «За отвагу» и медалью «За воинскую доблесть».

Впервые гостем подобной встречи стал действующий участник СВО. Находясь в отпуске, он нашёл возможность приехать к ребятам. Именно это сделало день по-настоящему важным и трогательным.

Участникам было интересно узнать, каково это — быть командиром, нести ответственность за других, рисковать собой, стоять на защите Родины. Ребята спрашивали, откуда он черпает силы, как бойцы проводят редкие минуты отдыха и как семья поддерживает его на расстоянии.

Особую теплоту встрече придало то, что Сергей пришёл вместе с семьёй.

Такие встречи — это уникальная возможность спросить «здесь и сейчас», сказать спасибо, глядя в глаза человеку, который защищает нашу страну. Мы искренне благодарны бойцам за поддержку проекта и за то, что дарят нам эти бесценные минуты живого общения.

По окончанию встречи ребята вручили Сергею небольшие подарки и обереги, сделанные своими руками. А ещё написали письма для его сослуживцев — Сергей пообещал передать их на фронт, когда вернётся после отпуска. Каждое письмо, каждый детский рисунок — это не просто строки на бумаге, а настоящая опора, источник силы и вера для тех, кто на передовой.

Фото: минкульт СО