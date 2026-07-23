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Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублей
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Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублей

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В Билайне стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung — Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине Билайна можно до 4 августа 2026 года.

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В Билайне стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung — Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине Билайна можно до 4 августа 2026 года. На период предзаказа на смартфоны действует специальная цена со скидкой до 20 000 рублей в зависимости от модели и конфигурации.

А ещё:

Мультиподписка Яндекс Плюс на 24 месяца + от 6 000 до 15 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Fold8 Ультра или с легким и компактным Galaxy Z Fold8 — идеальным для погружения в фильмы и сериалы, а в вертикальном формате удобно читать электронные книги, смотреть видео и просматривать ленту соцсетей.

Мультиподписка Яндекс Плюс на 12 месяцев + от 6 000 до 7 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Флип8 — для тех, кому важны компактность, стиль и мобильная съёмка без штатива. В сложенном виде смартфон легко помещается в небольшой карман или сумку, а после раскрытия превращается в полноразмерное устройство с большим экраном. 

Размер начисления зависит от модели и объёма памяти выбранного устройства.
Новые складные флагманы Samsung стали удобнее в повседневном использовании, а возможности искусственного интеллекта — шире. Теперь Galaxy AI лучше использует возможности складных экранов: на Galaxy Z Fold помогает работать с контентом сразу в нескольких окнах и размещать результаты ИИ рядом с исходным материалом, а на Galaxy Z Флип позволяет обращаться к Gemini прямо с внешнего дисплея.

Также в Билайне стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Watch9 LTE и Galaxy Watch Ультра2 LTE. Galaxy Watch9 созданы для ежедневного контроля активности, сна и самочувствия, а более защищённые Galaxy Watch Ультра2 ориентированы на продолжительные тренировки и активный отдых. Новые функции Samsung Health помогают объединять показатели организма в понятные персональные рекомендации. На этапе предзаказа Билайн сделал покупку умных часов Samsung ещё выгоднее: покупатели Galaxy Watch9 LTE получат 2 000 рублей на связь, а Galaxy Watch Ультра2 LTE — 5 000 рублей.

Цены: 

Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра: 256 ГБ — 169 990 рублей, 512 ГБ — 199 990 рублей, 1 ТБ — 249 990 рублей;
Samsung Galaxy Z Fold8: 256 ГБ — 149 990 рублей, 512 ГБ — 179 990 рублей, 1 ТБ — 229 990 рублей;
Samsung Galaxy Z Флип8: 256 ГБ — 104 990 рублей, 512 ГБ — 124 990 рублей;
Samsung Galaxy Watch9 LTE: 40 мм — 26 990 рублей, 44 мм — 28 990 рублей;
Samsung Galaxy Watch Ультра2 LTE, 47 мм — 49 990 рублей.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   пресс-служба Билайна

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