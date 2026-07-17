В губернии продолжается углубленная диспансеризация участников СВО

Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе пяти медучреждений - в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.

С весны 2026 года на диспансеризации, кроме медицинских работников, также присутствуют представители министерства труда, занятости и миграционной политики и министерства социально-демографической и семейной политики.

Среди специализированных учреждений, где ветераны проходят второй этап диспансеризации, - "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Самара".

На второй этап диспансеризации в учреждение прибыли порядка 30 ветеранов СВО. Среди тех, кто пришёл на обследование - Евгений Рубцов. После серьёзной травмы ноги вернулся домой. Наблюдение специалистов очень важно.

"Зачастую в бытовых делах сам о себе забываешь , а врачи помнят , всегда напоминают и стараются нам помочь", - отметил Евгений.

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации, а также санаторно-курортному лечению. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

"В рамках второго этапа пациенты проходят осмотр у 10 врачей разных специальностей: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, медицинского психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости проводим дообследования в поликлинике: УЗИ, ЭКГ, рентген - либо направляем в наши стационары на КТ, МРТ. Также направляем на консультации других специалистов, не входящих в основной список: эндокринолог, кистевой хирург, нейрохирург", - отметила заведующий поликлиникой №1 Клинической больницы "РЖД-Медицина" г.Самара Екатерина Вдовенко.

Фото: минздрав СО