Самарцы рассказали об источниках стресса на работе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-1.06
EUR 82.79
-1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали об источниках стресса на работе

180
Самарцы рассказали об источниках стресса на работе

Топ-3 источников стресса на работе: коллеги, отношение к подчиненным и непрофессионализм руководства. В открытом опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие трудоустроенные экономически активные жители Самары.


Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег (13%). Токсичность, склоки, грубость и сплетни — то, что раздражает больше всего. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным (12%). Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства, — 9%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия (по 8%).


В качестве главной темы для переживаний 5% голосов набрали авралы, по 4% — перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. А 13% не испытывают стресс на работе.

Мужчины более остро реагируют на некомпетентность начальства и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше страдают от поведения коллег и руководства, а также от клиентов и общей неорганизованности.

Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй житель Самарской области старается питаться правильно ради здоровья
20 мая 2026, 11:41
Каждый второй житель Самарской области старается питаться правильно ради здоровья
Молочные и кисломолочные продукты являются важной частью ежедневного рациона жителей региона. Так, 33% опрошенных употребляют их каждый день, еще 38% —... Общество
221
43% россиян используют обед как перезагрузку в середине рабочего дня
19 мая 2026, 12:18
43% россиян используют обед как перезагрузку в середине рабочего дня
Еще 30% используют это время, чтобы выйти из рабочего пространства и прогуляться, а 20% — чтобы побыть наедине с собой и переключиться от общения. Общество
390
У 22% работающих самарцев есть подработка
19 мая 2026, 11:35
У 22% работающих самарцев есть подработка
Уделяют ей менее 10 часов в неделю 69%. Еще 17% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 14% — более 20 часов. Общество
421
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
147
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
234
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
721
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
670
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
829
Весь список