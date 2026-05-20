Самарцы рассказали об источниках стресса на работе

Топ-3 источников стресса на работе: коллеги, отношение к подчиненным и непрофессионализм руководства. В открытом опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители Самары.



Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег (13%). Токсичность, склоки, грубость и сплетни — то, что раздражает больше всего. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным (12%). Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства, — 9%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия (по 8%).



В качестве главной темы для переживаний 5% голосов набрали авралы, по 4% — перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. А 13% не испытывают стресс на работе.



Мужчины более остро реагируют на некомпетентность начальства и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше страдают от поведения коллег и руководства, а также от клиентов и общей неорганизованности.



Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2026 года