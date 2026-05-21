Аномальная жара в РФ установила десятки тепловых рекордов

Аномальная жара в ряде российских регионов в минувшую среду, 20 мая, установила десятки тепловых рекордов. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, всего на территории страны было зафиксировано 20 температурных рекордов, из которых семь — в областных центрах. Речь идет о Смоленске, где столбики термометров показали плюс 29,2 градуса (предыдущий максимум, 27,7 градуса, был 20 мая 2014 года), Вологде, где воздух прогрелся до 30,4 градуса (прежний рекорд, 29,2 градуса, держался с 2014-го), Костроме, где температура составила 30,7 градуса (был побит установленный в 1984 году рекорд в 29 градусов), и Нижнем Новгороде с показателем 30,4 градуса (предыдущий максимум, 30 градусов, был зафиксирован в 1934-м). Помимо этого, новые рекорды были установлены в Самаре (плюс 31,4, на 0,6 градуса выше максимума 1979 года), Владимире (31,2 против 29 градусов в 1979 году) и Москве — 30,1 градуса. Эксперт отметил, что прежний максимальный показатель в столице держался 129 лет.

Что касается Подмосковья, там рекорды зафиксировали в Можайске (плюс 30,4 градуса) и Коломне (плюс 30,8) — прежние были установлены в 2014 и 2007 годах соответственно, пишет Лента.

«Россия нагревается!» — заключил Тишковец.

