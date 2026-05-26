На 40% снизилось количество жалоб в соцсетях в Самаре

В Самаре подвели промежуточные итоги работы с обращениями жителей, поступающими через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и систему «Инцидент-Менеджмент». С начала 2026 года жители Самары воспользовались возможностью обратиться в адрес органов местного самоуправления более 62 тысяч раз. По информации Центра управления регионом Самарской области, число жалоб от самарцев сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее удобным способом направления обращения для жителей остаются официальные Госпаблики администрации города Самары в социальной сети ВКонтакте.



«Все обращения, поступающие через ПОС «Госуслуги. Решаем вместе» и на мои личные страницы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники стараемся оперативно отрабатывать. Сам лично отвечаю на обращения в свободное от основной работы время и контролирую предоставление ответов от структурных подразделений администрации города. Благодарю самарцев за открытый диалог и уважительное отношение. Наша с вами совместная работа помогает вовремя скорректировать текущие вопросы и принять взвешенное решение по долгосрочным проектам развития областного центра, – сказал Иван Носков. – Благодарю всех специалистов, которые ежедневно работают с обращениями в Госпабликах: модераторов, аналитиков, сотрудников Центра управления регионом Самарской области. Ваша работа повышает уровень открытости власти и помогает ежедневно решать текущие вопросы города».



Наибольшее количество обращений жителей, поступивших в системе «Инцидент Менеджмент» за текущий год, как и в прошлом году, касается тем ремонта автомобильных дорог, ремонта внутриквартальных проездов, уборки снега и дорожного движения и транспорта.



«На Самару приходится около 30% всех обращений, которые отрабатывают органы власти региона. Жители областной столицы активно используют социальные сети для решения актуальных вопросов: начиная от устройства ребенка в сад и заканчивая ремонтом территории у подъезда. В Самаре в соцсетях самостоятельно работают все департаменты и районы, в Госпабликах они оперативно дают обратную связь, улучшая качество жизни людей», – отметила руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.

