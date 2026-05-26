На 40% снизилось количество жалоб в соцсетях в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма
До 14 июня продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе», ориентированную на помощь людям и улучшение качества жизни.
Продлен прием заявок на Международную премию «Мы вместе»
26 мая на 4 километре автодороги Кинель - Богатое произошло столкновение двух автомобилей: Jaecoo и Lada Vesta. Есть пострадавший, 2016 года рождения, доставлен в областную больницу имени Середавина.
На  автодороге Кинель - Богатое столкнулись два автомобиля, госпитализирован ребенок
В Тольятти местной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады – 2026, организованы и проведены соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
В Тольятти прошли соревнования по мини-футболу
27 мая в Самарской областной научной библиотеке состоится межрегиональная научная конференция «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М. Салтыкова»
В СОУНБ пройдет межрегиональная научная конференция
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ и Правительства Нижегородской области объявили о старте сбора инициатив на шестой Форум «Сильные идеи для нового времени».
Самарцы могут принять участие в VI Форуме «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.34
EUR 85.45
2.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей им. Алабина приглашает на встречу с историком Борисом Морозовым
Самарский зоопарк приглашает всех на мероприятие "Всемирный день попугаев".
В Музее-галерее «Заварка» состоится лекция «Кино в доме»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На 40% снизилось количество жалоб в соцсетях в Самаре

341
В Самаре подвели промежуточные итоги работы с обращениями жителей, поступающими через платформу обратной связи «Госуслуги.

В Самаре подвели промежуточные итоги работы с обращениями жителей, поступающими через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и систему «Инцидент-Менеджмент». С начала 2026 года жители Самары воспользовались возможностью обратиться в адрес органов местного самоуправления более 62 тысяч раз. По информации Центра управления регионом Самарской области, число жалоб от самарцев сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее удобным способом направления обращения для жителей остаются официальные Госпаблики администрации города Самары в социальной сети ВКонтакте.

«Все обращения, поступающие через ПОС «Госуслуги. Решаем вместе» и на мои личные страницы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники стараемся оперативно отрабатывать. Сам лично отвечаю на обращения в свободное от основной работы время и контролирую предоставление ответов от структурных подразделений администрации города. Благодарю самарцев за открытый диалог и уважительное отношение. Наша с вами совместная работа помогает вовремя скорректировать текущие вопросы и принять взвешенное решение по долгосрочным проектам развития областного центра, – сказал Иван Носков. – Благодарю всех специалистов, которые ежедневно работают с обращениями в Госпабликах: модераторов, аналитиков, сотрудников Центра управления регионом Самарской области. Ваша работа повышает уровень открытости власти и помогает ежедневно решать текущие вопросы города».

Наибольшее количество обращений жителей, поступивших в системе «Инцидент Менеджмент» за текущий год, как и в прошлом году, касается тем ремонта автомобильных дорог, ремонта внутриквартальных проездов, уборки снега и дорожного движения и транспорта. 

«На Самару приходится около 30% всех обращений, которые отрабатывают органы власти региона. Жители областной столицы активно используют социальные сети для решения актуальных вопросов: начиная от устройства ребенка в сад и заканчивая ремонтом территории у подъезда. В Самаре в соцсетях самостоятельно работают все департаменты и районы, в Госпабликах они оперативно дают обратную связь, улучшая качество жизни людей», – отметила руководитель Центра управления регионом Самарской области Екатерина Сидорова.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников.
26 мая 2026, 22:15
Последние звонки прозвенели более чем для 4,4 тысяч выпускников самарских школ
26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников. Общество
156
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха.
26 мая 2026, 21:09
36 км дорог к детским лагерям и досуговым центрам обновят в регионе
В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 17 участков дорог, ведущих к зонам детского отдыха. Дороги
161
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40 регионов Российской Федерации.
26 мая 2026, 20:51
Самарская область — лидер в сфере промышленного туризма
В Благовещенске состоялся первый в России Российско-китайский форум промышленного туризма, собравший экспертов из КНР, Беларуси и делегаций из более чем 40... Общество
188
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На нем рассмотрели вопросы модернизации системы водоснабжения в Пестравском районе и повышения доступности услуг МФЦ в Центральном районе г.о. Тольятти.
26 мая 2026  17:59
Вячеслав Федорищев принял обращения жителей по вопросам модернизации водоснабжения и повышения доступности услуг МФЦ
427
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
26 мая 2026  13:54
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
393
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
26 мая 2026  13:12
340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства
298
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
26 мая 2026  11:50
Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре
365
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
26 мая 2026  11:41
В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области
388
Весь список