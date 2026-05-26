В России разрешат пополнять свой счет через банкомат любого банка по СБП с 1 октября

С 1 октября 2026 года россияне смогут пополнять счёт наличными через банкомат любого банка по СБП. Зачисленные деньги будут сразу же переводиться в выбранный банк, сообщает iphones.ru со ссылкой на Frank Media.

Лимиты:

25 тыс. руб. за одну операцию

50 тыс. руб. в сутки

200 тыс. руб. в месяц

С 1 апреля 2027 года клиенты системно значимых банков (сейчас их 12) смогут получать трансграничные переводы от других физлиц по СБП.

Также эти банки будут принимать через СБП оплату госпошлин, штрафов и налогов на Госуслугах, сайтах ведомств и в точках обслуживания бюджетных организаций.