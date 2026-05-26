Лекторы Общества «Знание» рассказали родителям, как воспитать чувство ответственности за страну

Второй Всероссийский агродиктант стартовал на главной очной площадке региона — в аграрном университете в Усть-Кинельском.
На площадке Центр профессионального образования прошла «Родительская гостиная» на тему «Подросток и общество: как воспитать ответственность за страну».
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ).
В воскресенье, 31 мая, министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области приглашает семьи с детьми на бесплатную пешеходную экскурсию «Наш город в годы Великой Отечественной войны».
517 тысяч жителей Самарской области 26 мая отмечают профессиональный праздник — День российского предпринимательства. Всего в регионе насчитывается более 142 тысяч предприятий МСП.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 27 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град, ночью местами сильный дождь.
Участниками флешмоба уже стали спортивные и общеобразовательные школы Самарской области, спортивные и военно-патриотические клубы, дети, действующие спортсмены, пенсионеры, ветераны СВО.
Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
На площадке Центр профессионального образования прошла «Родительская гостиная» на тему «Подросток и общество: как воспитать ответственность за страну». На встрече собралось более 1000 участников в том числе в онлайн-формате. Мероприятие прошло в партнёрстве Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и Российского общества «Знание» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».На площадке Центр профессионального образования прошла «Родительская гостиная» на тему «Подросток и общество: как воспитать ответственность за страну».
В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева. Она обратилась к собравшимся с приветственным словом. 
Лекторами Российского общества «Знание» выступили — директор ГБОУ СОШ ОЦ «Южный Город» Владимир Кильдюшкин, ректор Самарской духовной семинарии Максим Кокарев. Своим родительским опытом поделилась Татьяна Викторовна Устинова, родитель из школы «Южный Город».
В рамках встречи эксперты ответили на вопросы родителей, касающиеся воспитания у подростков чувства ответственности за свою страну, формированию патриотизма и гражданской идентичности. Слушателям рассказали о роли семьи, личном примере родителей и возможностях общественных инициатив. Основной акцент был сделан на том, чтобы перевести патриотические чувства из абстрактных понятий в конкретные повседневные дела.
В ходе лекции Общества «Знание» участники обсудили, как проявляется ответственность за свою страну на практике и с чем лично у них ассоциируется чувство патриотизма. Родители поделились своими примерами воспитания гражданственности: участие в акции «Бессмертный полк», объяснение ребёнку, как налоги влияют на благоустройство района, раздельный сбор мусора, совместный анализ предвыборных программ. Также затронули вопрос, какие современные формы участия в жизни общества наиболее интересны подросткам – от экологических акций до волонтёрских проектов и молодёжных движений.
Лекторы Общества «Знание» порекомендовали родителям избегать нравоучений и назидательного тона, вместо этого строить диалог с подростком через открытые вопросы: «Как бы ты решил эту проблему?», «Какие права ты считаешь самыми важными?». Они отметили, что важно опираться на личный опыт ребёнка, связывать темы патриотизма с его увлечениями – экологией, спортом, ИТ. Среди практических советов лекторы обозначили: вовлечение подростков в волонтёрство, молодёжные движения, совместные семейные проекты. Эксперты подчеркнули, что подросток должен чувствовать свою значимость и инициативу, а не просто «отбывать повинность». Также они рекомендовали развивать медиаграмотность, использовать понятные цифровые форматы и всегда подкреплять слова личным примером ответственного гражданина.
Напомним, Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной. Масштабный проект, реализуемый Федеральным подростковым центром совместно с Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, вновь объединит родителей со всей страны.
Основная задача проекта — помочь родителям лучше понимать особенности подросткового возраста и находить новые способы укрепления отношений с детьми. 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

