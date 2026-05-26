Горожан приглашают на бесплатную пешеходную семейную экскурсию в Самаре

В воскресенье, 31 мая, министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области приглашает семьи с детьми на бесплатную пешеходную экскурсию «Наш город в годы Великой Отечественной войны» с посещением Военно-исторического музея Краснознаменного центрального военного округа. Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Столицы трудовой доблести», организатором которого является Национальная родительская ассоциация при поддержке Фонда президентских грантов в 2026-2027 годах.

На экскурсии участники познакомятся с историей, связанной с периодом Великой Отечественной войны и вкладом г. Куйбышева в Великую Победу. Экскурсию проведет экскурсовод Силина Анастасия Юрьевна, победитель конкурса «Проводники смыслов». Участниками экскурсии могут быть родители (законные представители) и дети - школьники любого возраста.

Дата проведения: 31 мая (воскресенье). Начало экскурсии в 14.00 в военно-историческом музее. Начало городской экскурсии в 15.00.

Требуется предварительная запись. Количество участников ограничено! Заявки принимаются по телефону: +7 (846) 207-07-38. Эл. почта: vlasovaanna2020@yandex.ru

