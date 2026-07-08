Кравцов заявил о ежегодном росте среднего балла ЕГЭ

Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам ежегодно растет в среднем на два балла. Об этом 8 июля сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Балл ЕГЭ растет по всем предметам, в среднем плюс два балла ежегодно. Так, в прошлом году он составил 60,2, а в текущем — 62,2 балла по всей стране», — сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Он отметил, что особенно заметный рост наблюдается в естественно-научных дисциплинах. По его словам, средний балл по математике за год вырос на 4,3 балла, а за последние пять лет — на 9,5 балла. По физике показатель увеличился на 4,7 балла за год. Кравцов также отметил снижение числа выпускников, которые не преодолевают минимальный порог ЕГЭ, пишут "Известия".