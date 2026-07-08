Годовая инфляция в России снизилась до 5,61 %

Инфляция выросла в России с 30 июня по 6 июля до 0,31 процента с 0,22 процента неделей ранее, при этом годовые темпы роста цен замедлились с 6 до 5,61 процента на фоне переноса индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 1 октября. Об этом со ссылкой на обзор Минэкономразвития сообщает «Интерфакс».

Бензин за семь дней подорожал на 2,1 процента, а дизельное топливо — на 3,4 процента, что и обусловило ценовую динамику.

Темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 0,4 процента с 0,7 процента на предыдущей неделе. Мясо кур подорожало за неделю на 2,3 процента, а сахар — на 0,7 процента. При этом подешевели огурцы, помидоры и бананы — на 8,7, 5,1 и 0,5 процента соответственно.

С начала календарного года цены в России выросли на 4,49 процента, уточнили в Росстате.