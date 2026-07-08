Госдума приняла во II чтении проект о продлении на пять лет "гаражной амнистии"

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, передает РИА Новости.

Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

На данный момент срок действия "гаражной амнистии" истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года. Он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.

"Заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отметил парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркнул он.