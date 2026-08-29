С 1 сентября в Самарской области заработает новое расписание пригородных речных маршрутов

С 1 сентября в Самарской области вступает в силу новое расписание пригородных речных маршрутов, соединяющих областной центр с популярными населёнными пунктами на правом берегу Волги. Изменения затронут четыре направления: «Самара — Зольное», «Самара — Гаврилова Поляна», «Самара — Ширяево» и «Самара — Винновка». Переход на осенний график связан с завершением летней навигации и традиционным снижением пассажиропотока на этих маршрутах.

Новое расписание будет действовать до 27 сентября. Стоит отметить, что маршруты «Самара — Зольное» и «Самара — Гаврилова Поляна» 1 сентября будут следовать по одному расписанию, а со 2-го и до 27-го сентября — по другому. По информации Самарского речного пассажирского предприятия, наиболее значительные корректировки коснутся маршрута до Ширяево — теплоходы на этом популярном туристическом направлении будут ходить только по субботам и воскресеньям.

Ознакомиться с актуальным временем отправления и прибытия судов на всех четырёх направлениях можно на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия по адресу www.srpp63.ru, а также по телефону справочной службы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять график движения при планировании поездок на теплоходах в последний месяц навигации, пишет ГТРК-Самара.