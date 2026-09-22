В Самаре произошло ДТП с машиной "скорой помощи"

21 сентября в Кировском районе г. Самары в 22:20 около дома № 130 по проспекту Кирова водитель 1973 г. р., управляя автомобилем «Газель», следовал со стороны улицы Черемшанской в направлении улицы Ставропольской с включёнными проблесковыми маяками на красный сигнал светофора.

Он допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai под управлением водителя 1967 г. р., который двигался по улице Нагорной на зелёный сигнал светофора со стороны улицы Краснодонской в сторону улицы Нагорной. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.