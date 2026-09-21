По итогам фестиваля "Соль земли" в Самаре вручили 18 наград.

Главный приз — Гран-при — получил фильм «Там, где живут ласточки» режиссера Катрины Романовой.

️ Приз Главы Самары присудили самарскому фильму «Григорий Аксаков. Романтик на государственной службе» режиссера Инги Пеннер.

В этом году в конкурсную программу вошли 30 картин, еще 44 работы показали вне конкурса. Фестиваль объединил творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы и дискуссии с авторами документальных фильмов.

«Наш кинофестиваль “Соль земли” давно перерос границы Самарской области и является одним из самых серьезных событий в мире документального кино», — отметил глава Самары Иван Носков.

Напомним, в этом году в конкурсную программу кинофестиваля «Соль земли» вошли 30 картин, еще 44 киноработы зрители увидели в рамках внеконкурсного показа.