«Волжская жемчужина» вновь объединила любителей бега

19 сентября состоялся 2-й трейл-забег Куйбышевской железной дороги «Волжская жемчужина». На живописные волжские трассы вышли порядка 300 участников, среди которых – 189 работников Куйбышевской железной дороги.

Личный пример команде показал начальник железной дороги Вячеслав Дмитриев – он преодолел дистанцию в 18 километров!

Но «Волжская жемчужина» — это не только бег. Для всех участников подготовили насыщенную развлекательную программу:

концертные номера бардов на платформе Волжская жемчужина, мастер-классы для детей, лазертаг и квест-игру по спортивному ориентированию.

Забег состоялся, а значит, впереди — новые маршруты, километры и встречи.