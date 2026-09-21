Самарский бизнес-инкубатор приглашает на открытую консультацию по темам:

Консультация по социальному контракту на предпринимательскую деятельность

Условия оформления и подготовка бизнес-плана

На встрече рассмотрим:

- условия оформления соцконтракта;

- как подготовить бизнес-план;

- как зарегистрировать ИП или самозанятость;

- получите подробные разъяснения от эксперта по вашим вопросам.

Спикер: Алтухова Анжелика – начальник отдела продвижения проектов МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

Дата встречи: 24 сентября в 14:00

Место встречи: Самарский бизнес-инкубатор, г. Самара, ул. Главная, 3

Участие БЕСПЛАТНОЕ!