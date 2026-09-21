Самарский бизнес-инкубатор приглашает на открытую консультацию по темам:
Консультация по социальному контракту на предпринимательскую деятельность
Условия оформления и подготовка бизнес-плана
На встрече рассмотрим:
- условия оформления соцконтракта;
- как подготовить бизнес-план;
- как зарегистрировать ИП или самозанятость;
- получите подробные разъяснения от эксперта по вашим вопросам.
Спикер: Алтухова Анжелика – начальник отдела продвижения проектов МКУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
Дата встречи: 24 сентября в 14:00
Место встречи: Самарский бизнес-инкубатор, г. Самара, ул. Главная, 3
Участие БЕСПЛАТНОЕ!