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В Венеции намерены поднять туристический налог до €30

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В Венеции намерены поднять туристический налог до €30

Городская администрация Венеции рассматривает возможность увеличения цены входного билета в историческую часть города до €30 и расширения периода его действия. Об этом 21 сентября заявил член совета по вопросам бюджета и налогообложения Микеле Зуин в интервью газете Il Gazzettin.

«Нынешний сбор в размере €5-10 доступен практически каждому; существует риск, что он перестанет оказывать сдерживающий эффект, на который рассчитана эта мера», — сказал он.

Зуин отметил, что в ходе дискуссий по ужесточению мер звучала также цена в €50, однако, как он считает, власти остановятся на €30. Окончательная цена входа на 2027 год должна быть согласована с центральным правительством, подчеркнул он.

В 2026 году сбор действовал в часы пик в период с 3 апреля по 26 июля. За этот период городская казна получила более 5,2 млн евро от продажи почти 680 тыс. входных билетов. Власти города, инфраструктура которого страдает от чрезмерного туризма и оттока постоянных жителей, рассчитывают, что новая, более высокая цена заставит путешественников планировать путешествия в «негорячий сезон», пишут "Известия". 

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