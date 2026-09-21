«Киокушин на Волге» — Самара встречает сильнейших!

С 24 по 28 сентября в Самаре пройдет III Всероссийский турнир по киокушин карате «Киокушин на Волге».

Более 700 участников из 29 регионов России, включая команды ЛНР и ДНР, соберутся в «МТЛ Арене», чтобы продемонстрировать мастерство и силу духа.

- 25 сентября — комиссия по допуску и судейский семинар.

- 26 сентября — детские соревнования по кумитэ и ката.

- 27 сентября — основные соревнования среди женщин, мужчин, юношей и девушек.

Самара, «МТЛ Арена»

Отметим, что организаторами турнира является РСОО «Федерация Киокушин Самарской области» при поддержке Федерации Киокушин России и Министерства спорта Российской Федерации.