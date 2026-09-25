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В Самарском регионе задержали троих за выращивание конопли

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В Самарском регионе задержали троих за выращивание конопли

В сентябре текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области получили оперативные сведения о возможной причастности к незаконному обороту наркотиков трёх жителей Самарского региона.

Для проверки поступившей информации полицейские в установленном законом порядке получили разрешение суда и провели осмотр домовладений и хозяйственных построек, принадлежащих местным жителям.  Мероприятия проводились в присутствии понятых, с соблюдением всех процессуальных норм.

В ходе осмотра частного дома 50-летнего жителя Ставропольского района, оперативники  обнаружили в подвале специально оборудованное помещение, откуда изъяли 32 куста растений, внешне схожих с наркотикосодержащими.  

Как пояснил злоумышленник, он вместе с двумя 30-летними приятелями, проживающими в Тольятти,  выращивал коноплю  для личного употребления. Оперативники задержали троих подозреваемых.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам экспертизы установлено, что выращенные кусты являются растениями семейства конопля.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается: сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности задержанных, а также источники получения семян для выращивания растений.

Сотрудники полиции напоминают, что в период с 21 сентября по 2 октября текущего года на территории Самарского региона проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по круглосуточным телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8-846-921-22-22, 8-846- 921-22-23, или 112.

Теги: Стоп Наркотик

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