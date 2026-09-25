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Выборы в Самарской области

«Единая Россия» получила исторический результат на выборах в Госдуму

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«Единая Россия» получила исторический результат на выборах в Госдуму

У партии 349 мандатов в нижнюю палату парламента — на 25 больше, чем в предыдущем созыве

140 депутатов избраны в составе федерального списка, 209 — выдвинуты партией и избраны по одномандатным округам. Таким образом, «Единая Россия» обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме, сообщил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии. 

«Итоговые цифры показывают, что «Единая Россия» смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович (Путин, Президент России — прим. ред.), когда выступал на Съезде, доверие — исключительно важная ценность. Партия остаётся партией Президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус — огромная честь», — акцентировал Дмитрий Медведев. 

В этом успехе — бесспорная заслуга огромного числа людей, кто работал в ходе избирательной кампании, заявил Председатель партии.

«Важно, что «Единая Россия» менялась, привлекала в свой состав новых политиков, и энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает в партии, создала такой результат. Уверенную победу одержали все наши кандидаты на должности глав субъектов Федерации, то есть на посты высших должностных лиц субъектов Федерации, регионов», — сказал он. 

Избирательная кампания в главный законодательный орган страны впервые проходила в условиях боевых действий, специальной военной операции, отметил он.

При этом так называемый коллективный Запад сделал всё, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, определяя будущее страны.

«Ракетные обстрелы, массированные налёты беспилотников, террористические акты, атаки на электронные ресурсы, угрозы, запугивания. Наши противники здесь не гнушались ничем, вы всё это отлично видели. Это продолжалось вплоть до последнего дня голосования», — сказал он.

Несмотря на провокации, граждане России сплотились вокруг Главы государства и партии, которая последовательно проводит в жизнь курс Президента страны.

«Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам. Беспрецедентным получился и уровень голосования. Это почти 60% избирателей или 62 миллиона жителей нашей страны. Рост явки был зафиксирован во всех регионах, на всех наших территориях. Оно прошло строго в соответствии с законом. Прозрачность процедур, легитимность принятых решений были обеспечены на самом достойном уровне», — заверил Председатель партии. 

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на эффективности кадрового лифта «Единой России» для лидеров, которые готовы строить будущее своего государства.

«Мы наглядно показали, что партия работает, как единое целое, в качестве сплочённой, целеустремлённой команды, не боится обновления своих рядов и активно включает в свой состав самых достойных. Мы выполнили поручение Президента о вовлечении в политику ветеранов специальной военной операции и совершенно очевидно, что это дало свой эффект. Уверен, что участники, ветераны СВО внесут свой вклад в развитие нашей страны, представляя в органах власти самые широкие слои нашего народа», — сказал он. 

Цель «Единой России» остаётся неизменной — благополучное, развитое, стабильное общество в нашей стране. При этом партия никогда не давала пустых обещаний — всё, что говорилось на партийном уровне, всегда подкреплялось и властным, и финансовым ресурсом, заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, уже в ближайшее время депутатам придётся принимать важные и крайне сложные решения, включая разработку нормативной базы для новой Народной программы. 

Кроме того, новому созыву Госдумы придётся принимать самый сложный документ на следующие годы — бюджет, напомнил Дмитрий Медведев.

«Он всегда вызывает большое количество споров, полемики, но задача депутатского корпуса «Единой России» — сохранить социальную ориентированность бюджета России даже в условиях драматических испытаний, выпавших на долю нашей страны», — подчеркнул Председатель партии.

На совместном заседании председатель Высшего совета партии Борис Грызлов сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом, активно голосовали соотечественники за рубежом — более 270 тысяч сограждан сделали свой выбор. 

В свою очередь секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что вся команда «Единой России» внесла вклад в победу на выборах — все региональные отделения работали честно, эффективно и качественно. 

«Каждый внёс лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы — единая команда, команда Президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли. Поэтому хочу всех поблагодарить за огромный труд в очень непростое время», — сказал он.

По согласованию с Президентом Владимиром Путиным Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы. В качестве первого заместителя предлагается кандидатура Ирины Яровой, а также 20 парламентариев на должности заместителей. 

Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. На должности первых заместителей руководителя предложены Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. Заместителями руководителя думской фракции партии предлагается назначить Ивана Квитку, Романа Любарского, Адальби Шхагошева, Александра Борисова и Виктора Селиверстова. 

Определены кандидаты на должности заместителей руководителя фракции по направлениям: Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Дарья Лантратова и Жанна Рябцева. 

Кроме того, «Единая Россия» представила кандидатуры на должности председателей комиссий Госдумы.

Окончательное решение по ним примут на организационном собрании фракции «Единой России».

Все кадровые решения партии по руководству фракции, комитетов Госдумы подчинены логике реализации Народной программы — это главный, основополагающий документ «Единой России» на пять лет, акцентировал Дмитрий Медведев. 

«Уверен, усилия всей фракции и руководства Государственной Думы, руководителей комитетов и комиссий будут направлены на исполнение нашего программного документа. Мы взяли очень серьёзное обязательство перед страной. Люди, граждане нашей страны, нас поддержали. Теперь задача — все эти обязательства исполнить. Ещё раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать всё, чтобы её оправдать», — заключил он.

Теги: Единая Россия

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