Конкурс «Студент года» помогает самарским студентам реализовывать себя и получать признание заслуг

В Самарской области продолжается заявочная кампания юбилейного сезона конкурса «Студент года 2026». Подать заявку можно до 23:59 30 сентября на сайте studentgoda63.ru . Для многих его участников Конкурс становится не только возможностью получить признание, но и шагом к дальнейшему развитию собственных проектов, инициатив и профессиональных компетенций.

Уже 15-й год Конкурс объединяет студентов ссузов и вузов Самарской области, которые развиваются в общественной и добровольческой деятельности, спорте, творчестве, науке, медиа и других направлениях. В 2026 году Конкурс проходит под слоганом «Дело за тобой» — его участникам предлагают не просто рассказать о своих достижениях, а показать результат того, что они уже делают.

Для Сергея Чертыковцева из Медицинского университета «Реавиз», представлявшего на Конкурсе в 2025 году Самарский медицинский колледж

им. Н. Ляпиной, участие в Студенте года стало постепенным процессом роста. Впервые он пришёл на Конкурс ещё на втором курсе колледжа по совету руководства. С первой попытки пройти дальше не удалось, однако уже через год он вернулся к участию и получил важную обратную связь от экспертов.

«Это было уникальное событие, где эксперты и члены жюри давали обратную связь и рассказывали, что нужно доработать, чтобы быть лучшим. Здесь как раз началась вся эта дорога: я начал нарабатывать опыт, компетенции, которые необходимы для того, чтобы успешно выступить, показать свою деятельность и проект», — вспоминает Сергей.

К четвёртому курсу студент решил вновь принять участие сразу в двух номинациях — «Студенческий лидер ссуза» и «Доброволец года». В последней он стал победителем 2025 года. Одним из ключевых направлений его работы стал проект «Сердца молодых» — школа первой помощи, который он развивал вместе с другими студентами и преподавателями колледжа. Участие в Студенте года, по его словам, помогло вывести эту деятельность на новый уровень.

«Я понял, что нужно свой проект грамотно упаковать, красиво представить и разворачивать это дело не только в масштабах своего учреждения, но и региона. В этом как раз мне помог Студент года — эксперты подсказывали, где нужно доработать, на какие нюансы обратить внимание, и показывали опыт других участников», — рассказал Сергей.

Ещё одним результатом участия стали новые профессиональные и дружеские связи. По словам Сергея, после Конкурса в его окружении появилось много людей из разных сфер, с которыми он продолжает общаться и обмениваться опытом.

История Виктории Каплуновой показывает другой эффект Конкурса — возможность поверить в собственные силы и заявить о своей инициативе. Виктория представляет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики и возглавляет Объединённый совет обучающихся.

Она стала первым студентом своего вуза, которая попробовала себя в номинации «Студенческий лидер вуза», и одержала победу. По словам Виктории, этот результат оказался важен не только лично для неё, но и для всей команды.

«В какой-то момент я поверила, что могу что-то сделать одна, без команды. Хотя команда тоже вложилась в эту победу, я всё равно поверила, что я одна тоже чего-то стою. А для Совета это было огромным достижением, потому что мы буквально существовали две недели. Мы поняли, что сделали всё правильно, раз нас оценили на региональном уровне», — поделилась Виктория Каплунова.

Для участников Конкурс становится пространством, где можно попробовать свои силы, получить профессиональную обратную связь и увидеть, как развиваются другие студенты. А иногда — просто сделать первый шаг, который впоследствии открывает новые возможности.

«Не бойтесь, верьте в свои силы и поймите, что вас достаточно для того, чтобы выиграть и достойно представить свои проекты», — советует будущим участникам Виктория.

В 2026 году у студентов Самарской области снова есть возможность заявить о своих достижениях, представить собственные инициативы и получить оценку экспертов. Главное — показать дело, которое уже за ними стоит.

Фото: Конкурс «Студент года» Самарской области