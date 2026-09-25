Конкурс «Студент года» помогает самарским студентам реализовывать себя и получать признание заслуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
В преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.91
0.51
EUR 96.89
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Конкурс «Студент года» помогает самарским студентам реализовывать себя и получать признание заслуг

238
Конкурс «Студент года» помогает самарским студентам реализовывать себя и получать признание заслуг

В Самарской области продолжается заявочная кампания юбилейного сезона конкурса «Студент года 2026». Подать заявку можно до 23:59 30 сентября на сайте studentgoda63.ru. Для многих его участников Конкурс становится не только возможностью получить признание, но и шагом к дальнейшему развитию собственных проектов, инициатив и профессиональных компетенций.

Уже 15-й год Конкурс объединяет студентов ссузов и вузов Самарской области, которые развиваются в общественной и добровольческой деятельности, спорте, творчестве, науке, медиа и других направлениях. В 2026 году Конкурс проходит под слоганом «Дело за тобой» — его участникам предлагают не просто рассказать о своих достижениях, а показать результат того, что они уже делают.

Для Сергея Чертыковцева из Медицинского университета «Реавиз», представлявшего на Конкурсе в 2025 году Самарский медицинский колледж
им. Н. Ляпиной, участие в Студенте года стало постепенным процессом роста. Впервые он пришёл на Конкурс ещё на втором курсе колледжа по совету руководства. С первой попытки пройти дальше не удалось, однако уже через год он вернулся к участию и получил важную обратную связь от экспертов.

«Это было уникальное событие, где эксперты и члены жюри давали обратную связь и рассказывали, что нужно доработать, чтобы быть лучшим. Здесь как раз началась вся эта дорога: я начал нарабатывать опыт, компетенции, которые необходимы для того, чтобы успешно выступить, показать свою деятельность и проект», — вспоминает Сергей.

К четвёртому курсу студент решил вновь принять участие сразу в двух номинациях — «Студенческий лидер ссуза» и «Доброволец года». В последней он стал победителем 2025 года. Одним из ключевых направлений его работы стал проект «Сердца молодых» — школа первой помощи, который он развивал вместе с другими студентами и преподавателями колледжа. Участие в Студенте года, по его словам, помогло вывести эту деятельность на новый уровень.

«Я понял, что нужно свой проект грамотно упаковать, красиво представить и разворачивать это дело не только в масштабах своего учреждения, но и региона. В этом как раз мне помог Студент года — эксперты подсказывали, где нужно доработать, на какие нюансы обратить внимание, и показывали опыт других участников», — рассказал Сергей.

Ещё одним результатом участия стали новые профессиональные и дружеские связи. По словам Сергея, после Конкурса в его окружении появилось много людей из разных сфер, с которыми он продолжает общаться и обмениваться опытом.

История Виктории Каплуновой показывает другой эффект Конкурса — возможность поверить в собственные силы и заявить о своей инициативе. Виктория представляет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики и возглавляет Объединённый совет обучающихся.

Она стала первым студентом своего вуза, которая попробовала себя в номинации «Студенческий лидер вуза», и одержала победу. По словам Виктории, этот результат оказался важен не только лично для неё, но и для всей команды.

«В какой-то момент я поверила, что могу что-то сделать одна, без команды. Хотя команда тоже вложилась в эту победу, я всё равно поверила, что я одна тоже чего-то стою. А для Совета это было огромным достижением, потому что мы буквально существовали две недели. Мы поняли, что сделали всё правильно, раз нас оценили на региональном уровне», — поделилась Виктория Каплунова.

Для участников Конкурс становится пространством, где можно попробовать свои силы, получить профессиональную обратную связь и увидеть, как развиваются другие студенты. А иногда — просто сделать первый шаг, который впоследствии открывает новые возможности.

«Не бойтесь, верьте в свои силы и поймите, что вас достаточно для того, чтобы выиграть и достойно представить свои проекты», — советует будущим участникам Виктория.

В 2026 году у студентов Самарской области снова есть возможность заявить о своих достижениях, представить собственные инициативы и получить оценку экспертов. Главное — показать дело, которое уже за ними стоит.

Фото: Конкурс «Студент года» Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
9
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
157
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
25 сентября 2026  10:40
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
296
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
630
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
667
Весь список