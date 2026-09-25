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Где чаще всего предлагают подработку исполнителям пенсионного возраста

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где чаще всего предлагают подработку исполнителям пенсионного возраста

Эксперты Авито Подработки и ПЭК провели исследование изменения рынка занятости для исполнителей пенсионного возраста. Так, по данным Авито Подработки за январь–август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сильнее всего выросло число предложений для исполнителей пенсионного возраста в сфере пищевой промышленности — на 55%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 7 176 рублей за смену. 

Второе место по динамике заняла в сфера бытовых и персональных услуг (+33%), а среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 8 565 рублей за смену. Замыкает тройку лидеров сфера розничной и оптовой торговли: количество предложений увеличилось на 22%, среднее вознаграждение при этом составило 3 488 рублей за смену. 

В разрезе федеральных округов наибольший рост числа предложений для исполнителей пенсионного возраста зафиксирован в Забайкальском крае — на 33% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 6 000 рублей за смену. На втором месте оказалась Курганская область(+22%, 6 029 рублей за смену), Третью строчку заняла Костромская область (+19%, 5 830 рублей за смену)

Если отдельно смотреть на позиции, то лидером по динамике роста стали грузчики, там количество предложений увеличилось на 129%, а исполнители могли рассчитывать на вознаграждение в размере 4 489 рублей за смену. На втором месте расположилась вакансия мерчендайзера: количество предложений увеличилось на 103% год к году, а среднее вознаграждение за смену составило 3 516 рублей. В тройку лидеров также вошли сборщики мебели — количество предложений выросло на 84%, где в среднем исполнителям предлагали 5 000 рублей за смену. 

В транспортно-логистической отрасли больше всего сотрудников старше 45 лет среди механиков, слесарей и водителей грузовиков, добавили в ПЭК. Средний возраст работников, управляющих магистральными тягачами, в частности, по итогам первого полугодия 2026-го уже достиг 55 лет, согласно данным ассоциации «АвтоГрузЭкс». 

Среди предложений для исполнителей старше 45 лет наибольший рост зафиксирован в Забайкальском крае — их количество увеличилось на 110%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 012 рублей за смену. Вторую строчку заняла Амурская область, где число таких предложений выросло на 68%, а среднее вознаграждение достигло 6 009 рублей за смену. Третье место — у Сахалинской области: здесь динамика составила 63%, а среднее предлагаемое вознаграждение — 6 489 рублей за смену.

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