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Выборы в Самарской области

На выборах в самарскую губдуму «Единая Россия» получила 42 мандата из 50

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На выборах в самарскую губдуму «Единая Россия» получила 42 мандата из 50

По итогам выборов депутатов Самарской губернской думы VIII созыва «Единая Россия» займет 42 из 50 мест в региональном парламенте. Общие результаты голосования опубликовал облизбирком.

Всего в губдуму избрано 50 депутатов — поровну по общеобластному и одномандатным округам. По партийным спискам «Единая Россия» получила 18 мандатов из 25, КПРФ — пять, ЛДПР и «Новые люди» — по одному. В одномандатных округах кандидаты от «Единой России» победили в 24 из 25 территорий — единственный мандат, не доставшийся партии власти, выиграл представитель КПРФ.

Таким образом, второе место по числу мандатов заняла КПРФ — шесть мест. ЛДПР и «Новые люди» получат по одному мандату в обновленном составе Самарской губернской думы, пишет Коммерсантъ-Волга.

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