За три месяца 87 тренеров в Самаре провели более 500 физкультурно-спортивных мероприятий, которые посетили свыше 10 тысяч человек.

«Мы стремимся сделать спорт по-настоящему доступным, чтобы каждый житель Самары мог найти подходящее занятие рядом с домом», — отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов.

В программу вошли зумба, йога, пилатес, шахматы, баскетбол, волейбол и другие направления. Отдельные занятия проходят для пенсионеров и людей с ОВЗ.

В сентябре тренировки продолжаются. Актуальное расписание — сайте администрации города.