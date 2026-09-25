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Ровесница пирамид: в Самарской области нашли уникальное захоронение

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Ровесница пирамид: в Самарской области нашли уникальное захоронение

В Самарской области археологи исследуют курган возрастом около 4 тысяч лет, где обнаружили погребение знатной женщины с ребёнком. Координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Самарской области Алексей Долматов побывал на раскопках и поделился подробностями находки.

«От лица координатора партийного проекта «Культура малой Родины» хочу поделиться событием! В Самарской области археологи сделали уникальную находку — погребение знатной женщины с ребёнком. Этим курганам около 4 тысяч лет. Для сравнения: великим пирамидам Гизы — около 4,5 тысяч лет. И здесь, в Самарской области, под этими древними насыпями обнаружены останки людей. Это делает находку особенно ценной — она позволяет заглянуть в эпоху, почти сопоставимую по древности с временем строительства египетских пирамид», — рассказал Алексей Долматов.

Возраст женщины — 35–40 лет. Она хорошо питалась, о чём говорит отличная сохранность костей. Скорее всего, она умерла при родах или от последствий неудачной беременности. Кости ребёнка уже изъяты — сейчас над ними работают антропологи. Детская смертность в те времена была огромной, и эта находка — ещё одно тому подтверждение.

На женщине были две золотые подвески, украшавшие головной убор. Рядом лежали бронзовый нож, шило, бусы и два орнаментированных глиняных горшка. Эти предметы встречаются крайне редко и безошибочно указывают на высокий социальный статус погребённой.

Этот могильник связывают со срубной культурно-исторической общностью, широко распространённой в Среднем Поволжье. Название культуры отражает особенность погребального обряда: внутри кургана сооружали деревянную камеру, похожую на небольшой сруб. Покойного укладывали на бок с подогнутыми руками и ногами. Рядом размещали сосуды с едой, орудия труда, оружие и украшения.

«Люди, жившие здесь, вероятно, были огнепоклонниками. Они не воевали — врагов у них не было, и цивилизация переживала расцвет. Жили они недалеко от воды и занимались скотоводством. Когда пастбища истощались, люди уходили, но перед уходом насыпали курган — как памятник предкам и ориентир на местности», — поделился историей этого места один из археологов.

Раскопки продолжаются. Исследователи надеются найти погребение вождя племени — возможно, мужа этой женщины. Новая находка может стать ключом к пониманию социальной структуры и духовной жизни древнего населения Самарской области.

«Наш партийный проект всегда рядом и поддерживает такие проекты. Это не просто раскопки — это сохранение исторической памяти, восстановление связи времён. Люди, которые занимаются этой миссией, — археологи, антропологи, краеведы, волонтёры — делают огромное и очень важное дело. Их труд должен получить признание. Я хочу поблагодарить всех, кто вовлечён в эту работу. Уверен, что такие инициативы заслуживают широкого освещения и поддержки. Давайте вместе беречь нашу историю и тех, кто её для нас открывает!» — подчеркнул Алексей Долматов.

Партпроект «Культура малой Родины» сотрудничает с археологами на постоянной основе. Летом Алексей Долматов уже приезжал к ним, чтобы поздравить с Днём археолога. В планах — совместные проекты и дальнейшая поддержка системной работы исследователей.

Отметим, что в Народной программе партии «Единая Россия» сохранение культурного наследия и обеспечение доступности культуры для жителей всех регионов определено как одна из важнейших задач. Партийный проект «Культура малой Родины» направлен на комплексную модернизацию учреждений культуры в малых городах и сельской местности, поддержку театров, библиотек, домов культуры и детских школ искусств, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей .

Теги: Единая Россия

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