Юные спортсмены из Самарской области приняли участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею

В период с 22 по 24 сентября 2026 года в Чебоксарах состоялся Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех», который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

В течение двух дней 12 команд из регионов Приволжья боролись за победу в двух категориях: следж-хоккей (9 команд) и хоккей для незрячих (3 команды).

В соревнованиях приняли участие 120 юных спортсмена из 9 регионов Приволжского федерального округа: Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

В состав сборной Самарской области вошли 12 спортсменов из команд «Ракета» (Самара) и «Лада-следж» (Тольятти). На турнире наши ребята сыграли с командами «Оптимисты» (Саратов), «Удмуртия» (Ижевск), «Чайка-следж» (Кировская область).

В торжественном закрытии Турнира принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, который поздравил ребят с завершением хоккейного праздника: «Дорогие ребята, хочу поблагодарить каждого из вас за то, что подарили нам азартное спортивное зрелище. Для нас вы все – победители! Вы молодцы, вы настоящие герои!».

Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями, кубками, ценными и памятными призами. Кроме того, были определены лучшие игроки Турнира в номинациях: вратарь, защитник, нападающий и самый ценный игрок, а также лучшие тренеры.

Особым гостем турнира стал трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов. Он пообщался с юными спортсменами, провел автограф-сессию и вручил награды победителям.

Справочно:

В Турнире принимают участие 9 следж-хоккейных команд (сборная Республики Татарстан; «Удмуртия» Удмуртская Республика; «Атал» Чувашская Республика; «Молния Прикамья следж» Пермский край; «Медведи» Кировская область; «Чайка-следж» Нижегородская область; «Крылья мечты» Пензенская область; сборная Самарской области и «Оптимисты» Саратовская область), а также 3 команды в дисциплине «хоккей незрячих и слабовидящих детей» («Ижсталь» Удмуртская Республика; «Юман» Чувашская Республика и «Молния Прикамья» Пермский край).

Фото: БФ «Преобразование»