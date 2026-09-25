Тольятти принял чемпионат и первенство ПФО по гонкам дронов

С 19 по 23 сентября в Тольятти проходили чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по гонкам дронов с участием спортсменов из Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Оренбургской, Пензенской и Самарской области.

Соревнования проходили в классах 75, 200 и 330 мм на базе дворца спорта «Волгарь» и на открытом воздухе на стадионе «Торпедо».

В число победителей вошли спортсмены из нашего региона. В женских личных зачетах победительницами чемпионата ПФО стали Екатерина Ишутова в классе 75 мм и Людмила Забродина в классе 200 мм.

В первенстве ПФО среди юниоров победу в классе 75 мм в командной гонке одержали Николай Шатохин и Арсений Воронин. Арсений Воронин стал победителем личного зачета класса 200 мм, а Николай Шатохин выиграл в классе 330 мм. В командной гонке в классе 200 мм первое место заняли Дмитрий Светлов и Константин Топоров.

Наградили победителей и призеров исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Алексей Черняев и руководитель департамента спорта администрации Тольятти Руслан Юлдашев. Эти старты стали важным этапом отбора спортсменов на чемпионат и первенство России.