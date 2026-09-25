Дзен и Минэкономразвития России запускают проект об активном туризме

Ко Всемирному дню туризма Дзен совместно с Минэкономразвития России запускает «Маршрут построен» — путеводитель по туристическим маршрутам России. Проект объединяет советы начинающим путешественникам, маршруты по экотропам, рекомендации по снаряжению и правила безопасности.

В тематическом канале в Дзене собраны материалы о четырех видах активного туризма: горных и водных походах, хайкинге и велопоходах. Здесь можно подобрать маршрут с учётом своей физической подготовки, свободного времени и интересов — от прогулки по оборудованной тропе недалеко от города до многодневного перехода через перевал. Проект показывает: начать ходить в походы можно без специальной подготовки и дорогостоящего снаряжения, если правильно выбрать маршрут.

Национальный туристический портал Путешествуем.РФ, который развивается при поддержке Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», подготовил материалы об экологических тропах, экстремальных маршрутах и профессии гида. Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) представили новые пешие маршруты, созданные в рамках проекта «Тропы Дальнего Востока». Русское географическое общество представляет экотропы Самарской области, Подмосковья, Красноярского края и других регионов, а также подборки доступных локаций. Кавказ.РФ подготовил подборку лучших маршрутов для осеннего трекинга на курортах «Эльбрус», «Мамисон» и «Ведучи».

Подготовке к походу посвящены материалы «Спорт-Марафона» о выборе снаряжения и питании в пути, а также рекомендации по безопасности. Дополнительно в канале собраны подборки туристических маршрутов по различным регионам России: Свердловской и Тюменской области, Дальнему Востоку, Кавказу и республике Алтай.

Офлайн проект представлен на фестивале New Star Weekend, который проходит с 24 по 27 сентября на курорте «Роза Хутор». Дзен организует стенд с активностями и специальным мерчем для отдыха на природе, а также проводит для гостей хайкинг по курорту.