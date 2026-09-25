В Тольятти стартовали «Университетские смены» для школьников из Луганской Народной Республики

В преддверии Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Поволжском государственном университете сервиса в Тольятти дали старт новому сезону федерального проекта «Университетские смены». Участниками одиннадцатой образовательно-туристической смены «Тольятти креативный» стали 85 школьников из Луганской Народной Республики. В течение десяти дней они познакомятся с университетом, Тольятти и Самарской областью.

«Университетские смены» – образовательно-туристический проект, который реализуется по поручению Президента России с 2022 года. Его организаторы – Минобрнауки России, Минпросвещения России, «Движение Первых» и ведущие вузы страны.

Университет сервиса участвует в проекте с момента его запуска. За это время в вузе прошли десять смен, объединивших более 700 ребят. В 2026 году вуз открыл пятый сезон проекта и принимает уже одиннадцатую смену.

«Мы рады вновь принимать участников Университетских смен в Тольятти. Для ребят это возможность не только познакомиться с университетом и попробовать себя в разных направлениях, но и увидеть город, найти новых друзей, по-новому взглянуть на своё будущее. Мы постарались сделать программу этих десяти дней насыщенной, чтобы каждый увёз домой опыт, который поможет ему в выборе дальнейшего пути», – отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

Участников смены также приветствовала председатель Совета местного отделения «Движения Первых» Тольятти Ирина Шитова. На открытии школьники познакомились с командой проекта – сотрудниками и студентами Университета сервиса, которые отвечают за образовательную, экскурсионную, творческую и медийную программы. Вожатыми отрядов также стали студенты вуза.

Впереди у участников десять дней занятий, экскурсий, командной и творческой работы. Школьники увидят, как устроена университетская жизнь, узнают больше о профессиях и познакомятся с Самарской областью.

Фото - пресс-служба Университета сервиса