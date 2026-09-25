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Самарская область получит федеральную поддержку на развитие промышленной инфраструктуры

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Самарская область получит федеральную поддержку на развитие промышленной инфраструктуры

 

На создание и развитие промышленных, бизнес- и технопарков в ближайшие два года из федерального бюджета направят 12,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства. В список регионов, которые получат федеральную поддержку, вошла и Самарская область. Отобранные в 2026 году 32 новых проекта появятся в 18 субъектах России. В 2027 году будет направлено 10,8 млрд рублей, в 2028 году – 1,7 млрд рублей.

Средства регионы начнут получать после выполнения обязательных условий: прохождения госэкспертизы и заключения соглашений с резидентами и управляющими компаниями. Частные инвесторы обязаны софинансировать проект – в размере не менее 30% от его стоимости. Резидентами парков могут стать только субъекты малого и среднего бизнеса. Конкурс на получение субсидий проводится ежегодно, в нем участвуют все регионы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что поддержка бизнеса, готового вкладывать средства в собственное развитие, а значит – и в развитие региона, остается одним из приоритетов региональной политики.

В Самарской области механизм индустриальных парков демонстрирует высокую востребованность у бизнеса и является одним из приоритетных инструментов работы с инвесторами. Сегодня на территории индустриальных и логистических парков региона ведут деятельность 80 компаний. Они инвестировали в свои проекты 50,3 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысило 16000. За период функционирования парков консолидированный бюджет Самарской области пополнился на 9 млрд рублей.

В сеть промпарков региона входят индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». Все площадки обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями для запуска бизнеса. Резидентам предоставляются налоговые льготы, возможность приобретения участка на льготных условиях и полное сопровождение на каждом этапе реализации инвестиционных проектов.

«Мы видим, что создание готовой инфраструктуры – это один из самых эффективных инструментов для запуска новых производств. Самарская область обладает серьезным потенциалом для роста: у нас есть инвестплощадки, обеспеченные всем необходимым, и мы готовы предлагать бизнесу понятные и выгодные условия для размещения. Работа с резидентами выстроена таким образом, чтобы минимизировать издержки и время на запуск проектов. При этом мы ориентируемся не только на количественные показатели, но и на качество проектов, их вклад в экономику региона», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Управляющая компания «ПромПарки» обеспечивает функционирование площадок и взаимодействие с резидентами. «Мы видим устойчивый интерес со стороны компаний из разных отраслей: от логистики до обрабатывающей промышленности. Наша задача – поддерживать этот интерес, обеспечивая резидентам стабильные и предсказуемые условия работы. Потенциал у площадок есть, и мы продолжаем работу над их развитием», – отметил генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Сопровождение инвесторов в Самарской области осуществляет Агентство по привлечению инвестиций. Инициаторы проектов могут получить комплексную помощь в формате «одного окна»: от выбора оптимальной площадки до подбора актуальных мер поддержки и быстрого старта проекта. Консультации доступны по телефону 8 (800) 505-90-36.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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