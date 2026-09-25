Телебашня в Самаре включит подсветку в поддержку Дня тигра

27 сентября телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» запустит специальную архитектурно-художественную подсветку в поддержку акции Центра «Амурский тигр». В сценарии подсветки — изображения тигров и окраска башки в тигровые оттенки.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

День тигра традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. В 2026 году праздник пришелся на 27 сентября. В 2001 году Дню тигра был присвоен статус официального праздника во Владивостоке. Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Световые представления также пройдут на высотных объектах РТРС в Астрахани, Благовещенске, Брянске, Грозном, Казани, Костроме, Мурманске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Ярославле и других городах.