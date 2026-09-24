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Умерла бывшая жена Высоцкого Марина Влади

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Умерла бывшая жена Высоцкого Марина Влади

24 сентября стало известно, что на 89-м году жизни умерла французская актриса Марина Влади. Для россиян ее имя прежде всего связано с Владимиром Высоцким. Она была его музой и на протяжении 12 лет — женой. 

Ее отец, оперный певец Владимир Поляков-Байдаров, эмигрировал из России во Францию перед Первой мировой войной и после ее окончания стал артистом: выступал в Парижской опере и опере Монте-Карло. Мать Милица Энвальд была балериной.

А в 1967 году приехала в Москву на V Международный кинофестиваль, где и познакомилась с Владимиром Высоцким.

Их встреча состоялась в Театре на Таганке, куда Влади и других звезд французского кино пригласили на знаменитый спектакль «Пугачев», пишет Лента.

Всемирная известность к молодой актрисе пришла после выхода на экраны в 1955 году французско-шведского фильма режиссера Андре Мишеля "Колдунья", снятого по мотивам повести Александра Куприна "Олеся". Картина имела огромный успех в Советском Союзе. Всего Марина Влади сыграла более 100 ролей в кино.

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