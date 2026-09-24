Бюджет Самары скорректировали из-за сокращения поступлений

На заседании Думы городского округа Самара были утверждены изменения в главный финансовый документ города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Корректировка стала ответом на сокращение поступлений из вышестоящих бюджетов.

Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Юрий Левин все защищённые статьи бюджета будут исполнены.

— Для компенсации средств, недополученных из области, планируется использовать ресурсы собственного бюджета Самары.

Ключевые параметры бюджета на 2026 год:

Доходы: 59 млрд 639 млн рублей;

Расходы: 63 млрд 949 млн рублей;

Дефицит: 4 млрд 310 млн рублей.

Уточнены объёмы безвозмездных поступлений. В частности, отражены дотации из областного бюджета на сумму 478,2 млн рублей для организации пассажирских перевозок, содержания дорог и поддержки муниципальных предприятий.

Учтены поступления от физических и юридических лиц (14,3 млн рублей) на реализацию проектов-победителей конкурса госпрограммы «Народный бюджет».

Перераспределено 1 млрд 643 млн рублей внутри бюджета. Средства направят на ремонт кровли детских садов, поддержку общественных инициатив, материальную помощь гражданам и услугу «Социальное такси», пишет Самарская газета.