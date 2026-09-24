CAS получил апелляции от трех российских фигуристов

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию от российского фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отозвать его нейтральный статус. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе суда.

«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка <...> на решение ISU касательно нейтрального статуса», — приводит слова сообщения ТАСС.

Кроме того, CAS получил апелляции Александры Степановой и Ивана Букина на отказ в предоставлении им нейтрального статуса. При этом в суде сообщили, что обращение от Камилы Валиевой пока не поступало.