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В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал

8 июня 2025 13:48
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В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал

В Самаре полицейскими проводится проверка по факту получения травм 10-летним ребёнком и розыск водителя, скрывшегося с места ДТПСотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 7 июня 2025 года в 21:30 час. водителем транспортного средства напротив д. 111 на ул. Транзитной в Самаре совершен наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу не спешившись. Автомобилист уехал с места происшествия.

Пострадавший мальчик доставлен в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.

 

Теги: В центре внимания ДТП

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